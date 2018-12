Timo Werner hat es am Samstag einfach so gemacht wie beim Hinspiel in Sinsheim: Er hat mal wieder ein Tor gegen Hoffenheim geschossen. Nur dass der Stuttgarter Stürmer diesmal seinen Trainer nicht auf die Palme brachte. Denn zum einen heißt der mittlerweile Jürgen Kramny, und der ist deutlich weniger reizbar ist als Vorgänger Alexander Zorniger. Zum anderen warf er beim Jubel keine Küsshändchen Richtung Tribüne, sondern legte lediglich die Finger auf die Lippen. Und zum dritten war sein Treffer eben der zum 5:1-Endstand. Da hätte sich möglicherweise selbst Zorniger gnädiger gezeigt.

Der deutlichste Sieg an diesem torreichen Spieltag war im Übrigen auch in dieser Höhe verdient, vor allem das Defensivverhalten der Gäste aus Hoffenheim hatte nämlich so rein gar nichts Tröstliches an sich. „Wenn man Stuttgart den Ball abluchsen will, muss man fit und frisch sein“, wusste TSG-Verteidiger Niklas Süle immerhin nach dem Spiel. „Das war heute keiner von uns.“

Auch deshalb führte der VfB bereits nach sechs Minuten. Nach einem Schuss von Lukas Rupp, den TSG-Keeper Oliver Baumann nur abklatschen lassen konnte, grätschte Georg Niedermeier den Ball über die Linie. Die Hoffenheimer Abwehr schien erst zu bemerken, was passierte, als der Ball bereits im Netz zappelte. Auch danach hatten die 47 677 Zuschauer den Eindruck, als spiele der VfB mit zwei Mann mehr als erlaubt. Hoffenheim, das mit einem 3-5-2-System begann, konnte sich kaum einmal gegen eine Stuttgarter Mannschaft befreien, die so gut wie jeden Zweikampf gewann und immer wieder fast ungestört in den Strafraum kam. Die sechste Großchance brachte dann das überfällige 2:0 durch Lukas Rupp (42.). „Und das ist auch gut so“, schob Stadionsprecher Holger Laser nach, der zuvor viel Gefühl für die Befindlichkeiten der Fanbasis bewiesen hatte, indem er das Wort „Derby“ umschiffte. Stattdessen sprach er von einem „Nachbarschaftsduell“ – wohlwissend dass die VfB-Kurve ganz entschieden der Ansicht ist, dass staatlich geprüfte Derbys eine jahrzehntelange Geschichte im Profifußball voraussetzen.

Die Formkurven beider Mannschaften waren zuletzt in gegensätzliche Richtungen verlaufen. Während Hoffenheim unter seinem neuen Coach Julian Nagelsmann sieben Punkte aus vier Spielen holte, verloren die Stuttgarter ihre letzten beiden Partien gegen Hannover und Mönchengladbach. Dass es diesmal ganz anders kommen würde, war allerdings früh klar: In der 51. Minute köpfte Niedermeier mit seinem zweiten Treffer das 3:0 – und dass das nach einem Eckball geschehen konnte, bewies einmal mehr, wie es um das Hoffenheimer Defensivverhalten bestellt war. Das galt auch für den vierten und fünften Stuttgarter Treffer, die fielen, nachdem Andrej Kramaric zwischenzeitlich auf 1:3 hatte verkürzen können (73.). Nun war es Filip Kostic vorbehalten, mit einer Körpertäuschung zwei Hoffenheimer stehen zu lassen und das 4:1 zu erzielen, ehe der eingewechselte Jubel-Experte Werner das 5:1 beisteuerte (83.) und seinen Trainer vollends zufrieden machte. „Jeder hat ja heute gesehen, was los war“, sagte VfB-Coach Kramny. „Das war von Anfang an eine klare Sache.“