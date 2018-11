Eine japanische Großbank lässt erstmals einen humanoiden Roboter im Kundenservice arbeiten. Der NAO genannte Prototyp soll im Frühling zunächst in ein oder zwei Filialen in Tokio eingesetzt werden. Der 58 Zentimeter hohe und 5,4 Kilogramm schwere Roboter ist mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet und empängt die Kunden beim Betreten der Bank. Sobald der Kunde sein Anliegen mitgeteilt hat, antwortet der Roboter und weist den Weg. Der Humanoide kann in 19 verschiedenen Sprachen kommunizieren.

Das Finanzinstitut erhofft sich mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, dass der Roboter dabei hilft, den erwarteten Anstieg an ausländischen Kunden zu bewältigen. Zunächst will die Bank während einer Probephase herausfinden, wie die Kunden auf den neuen Service reagieren. Danach will man entscheiden, ob der Roboter offiziell eingeführt wird.