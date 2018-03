Die Drogeriemarktkette Rossmann steuert in diesem Jahr auf einen Rekordumsatz über der Sieben-Milliarden-Euro-Marke zu. „Im Konzern erwarten wir gut 7,2 Milliarden Euro Umsatz“, sagte Unternehmenschef Dirk Roßmann. Der zweitgrößte deutsche Drogeriekonzern hatte im Frühling acht Prozent Wachstum in Aussicht gestellt und erklärt, im laufenden Jahr die Sieben-Milliarden-Hürde nehmen zu wollen. 2013 waren 6,64 Milliarden Euro an Erlösen zusammengekommen – eine Steigerung um 11,6 Prozent.

Der nun anvisierte Zuwachs wäre das erste einstellige Plus, nachdem die Verbesserungsraten zuvor 16 Jahre am Stück zweistellig ausgefallen sind. „Man sollte die acht Prozent Zuwachs nicht schlechtreden. Tatsache ist jedoch, dass der Wettbewerb härter wird“, sagte Roßmann.

In Rossmanns größtem Auslandsmarkt Polen sollen bis zum Jahresende 1000 Filialen etwa 1,5 Milliarden Euro an Umsatz beisteuern. Weder in Tschechien noch bei Rossmann-Online sei die Gruppe profitabel. Verluste gebe es auch in der Türkei.

Auf finanzieller Seite stehe der Konzern blendend da; die Guthaben bei den Banken seien höher als die aufgenommenen Kredite. „Uns ging es noch nie so gut“, sagte der 67-Jährige. „Unsere Eigenkapitalquote beträgt 45 Prozent – das ist im Handel ein außergewöhnlich guter Wert.“