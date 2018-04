Isabell Werth kann ihre beiden besten Pferde nicht bei den Olympischen Spielen reiten. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt teilte mit, „dass vorläufig weder Bella Rose noch Don Johnson in den Turniersport zurückkehren können“. Das bedeutet das Aus für Rio. „Für mich ist das eine riesige Enttäuschung“, erklärte die fünfmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg. Werth will nun versuchen, sich mit Emilio oder Weihegold zu qualifizieren. Das seien „zwei großartige Pferde, die sich hoffentlich weiter so im Sport beweisen werden wie bei den vergangenen Turnieren“.

DPA