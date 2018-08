New York

Ruhani: Sanktionen sind ein Fehler

New York. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Sanktionen von UN, EU und USA wegen des iranischen Atomprogramms als „einen strategischen Fehler gegen eine moderate und unabhängige Nation“ bezeichnet. „Das Volk des Irans, dass seit drei Jahren unter den Sanktionen leidet, kann in ein Abkommen ihrer Regierung mit denen, die diese Sanktionen verhängt haben, kein Vertrauen haben“, sagte der als gemäßigt geltende Staatspräsident am Donnerstag vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York.