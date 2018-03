In drei Wochen startet die 50. Saison im Syker Theater. Und das gleich mit einem dicken Knaller: der Bühnenadaption des französischen Kinofilms „Ziemlich beste Freunde“. Regisseur Gerhard Hess hat laut Sykes Kultur-Fachfrau Kathrin Wilken „eine Wahnsinns-Fassung“ aus dem Stoff erarbeitet. Für die Saisonpremiere am Sonntag, 18. Oktober, um 20 Uhr gibt es noch Karten. In „Ziemlich beste Freunde“, den über neun Millionen Menschen in deutschen Kinos sahen, geht es um einen Geschäftsmann, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und einen Arbeitslosen gegen dessen Willen als Pfleger und Fahrer einstellt. Nach anfänglicher Antipathie krempelt der das Leben des wohlhabenden Manns um.