Sängerin Katy Perry kündigt Pause an

New York (dpa) - Nach einer Welttournee und einer Dokumentation über ihr Leben will Sängerin Katy Perry eine Pause einlegen. Sie müsse sich ausruhen und die Batterien wieder aufladen, sagte die 27-Jährige der dpa. Dabei wolle sie sich neu inspirieren lassen für ein neues Album, aber alles für eine Weile ein wenig langsamer angehen. Im Film «Part of Me», der in Deutschland am kommenden Donnerstag in die Kinos kommt, ist Perry vor und hinter den Kulissen ihrer Tournee zu sehen. Die Dokumentation begleitet die Sängerin auch während der Trennung von Ex-Mann Russell Brand.