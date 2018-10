US-wahlkampf

Sanders unterstützt Clinton

Max Polonyi

Portsmouth. Bernie Sanders hat offiziell seine Unterstützung für seine Konkurrentin Hillary Clinton erklärt. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass sie die nächste Präsidentin der USA wird“, sagte er am Dienstag in Portsmouth.