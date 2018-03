Die Donnerstags-Damen des TSV Ottersberg genossen ein tolles Wochenende in Berlin. Neben einer Stadtführung in Potsdam mit dem Schloss Sanssouci erlebten sie eine vierstündige Dampferfahrt auf dem Wannsee mit der „Weißen Flotte“, und Unterhaltung und Tanz. Der krönende Abschluss war ein Höhenfeuerwerk, das den Wannsee in Flammen versetzte. Wer Lust hat, die quirligen Damen kennzulernen, kann dieses ab dem 13. Oktober 2016 ab 20 Uhr in der Schulturnhalle am Brink in Ottersberg tun.