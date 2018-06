Stickstoff hat einen Anteil von rund 78, Sauerstoff einen von etwa 21 Prozent. Dass diese beiden chemischen Elemente zu den wichtigsten auf der Erde gehören, lässt sich auch daran ablesen, dass sie zusammen mit Kohlenstoff und Wasserstoff etwa 96 Prozent der lebenden Materie ausmachen. Dieses Wissen ist noch vergleichsweise jung. Um es gewinnen zu können, bedurfte es einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Meilensteinen, darunter die Entdeckung des Sauerstoffs. Mithilfe moderner technischer Hilfsmittel sind Forscher inzwischen sogar in der Lage, die Bedeutung dieses Elements selbst in Bereichen des Planeten zu untersuchen, die früher unerreichbar waren. So sehen sich beispielsweise Mitarbeiter des Bremer Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie an, wie sich Veränderungen des Sauerstoffgehalts auf das Leben im Meeresboden auswirken.

Als Entdecker des Sauerstoffs gelten der in England geborene Forscher Joseph Priestley und Carl Wilhelm Scheele, ein schwedischer Apotheker und Chemiker deutscher Abstammung. Beide veröffentlichten ihre Erkenntnisse unabhängig voneinander in den 1770er-Jahren. Die Bezeichnung Sauerstoff geht darauf zurück, dass anfangs fälschlicherweise angenommen wurde, das neu entdeckte Element mache das Wesen von Säuren aus. Ein anderer Begriff für Sauerstoff lautet Oxygenium. Dieses Fremdwort bedeutet so viel wie Säurebildner. Den Begriff Oxidation prägte der französische Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743 bis 1794). Er beschrieb damit die Vereinigung von Elementen und chemischen Verbindungen mit Sauerstoff. Erschließen ließ sich dieses Phänomen bei Verbrennungsvorgängen. Wer eine brennende Kerze in ein Glas stellt und dieses dann mit einem Deckel verschließt, stellt fest, dass die Flamme nach kurzer Zeit erlischt, das heißt: Bei der Verbrennung wird ein Stoff benötigt, der sich in der Luft befindet und in dem geschlossenen Glas nach kurzer Zeit aufgebraucht ist. Der Sauerstoff verbindet sich bei der Verbrennung mit Stoffen aus dem verbrannten Material. Energieträger wie Holz, Kohle, Erdöl und Erdgas enthalten Kohlenstoff und Wasserstoff, die sich mit dem Sauerstoff zum Treibhausgas Kohlendioxid und Wasser verbinden. Kohlendioxid besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff.

Große Bedeutung für Stoffwechsel

Auch im Organismus von Lebewesen wie Menschen spielt die Oxidation eine zen­trale Rolle, und zwar bei der Umsetzung der in der Nahrung, das heißt in Kohlenhydraten (Zucker), Fetten und Eiweißstoffen (Proteinen), enthaltenen Energie. In der Lunge gelangt Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft ins Blut. Der Blutkreislauf sorgt dafür, dass er zu den verschiedenen Zellen befördert wird. Dort wird mit seiner Hilfe die benötigte Energie gewonnen. Ohne Sauerstoff wäre die Oxidation von Zucker, Fetten und Eiweißstoffen nicht möglich.

Sauerstoff ist nicht nur für das Leben an Land, sondern auch für die meisten Lebewesen in Gewässern unverzichtbar. Große Sorge bereitet Forschern, dass es weltweit immer mehr Bereiche in Gewässern wie Seen und Meeren gibt, in denen Sauerstoffmangel herrscht. Sie führen dies zum einen auf die Erwärmung und zum anderen auf die Tatsache zurück, dass aufgrund menschlicher Aktivitäten viele Nährstoffe ins Wasser gelangen. So tragen unter anderem Abwässer dazu bei, das Nährstoffangebot zu vergrößern. Dies fördert das Algenwachstum. Abgestorbenes biologisches Material sinkt auf den Grund, wo es von Mikroorganismen verarbeitet wird. Dabei wird jedoch Sauerstoff verbraucht, unter Umständen mit der Folge, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers am Boden schließlich so gering ist, dass dort keine Tiere mehr überleben können. Begünstigt wird die Ausbreitung von Bereichen mit wenig Sauerstoff – von Fachleuten Sauerstoffminimumzonen genannt – durch den Umstand, dass sich das Wasser infolge des Klimawandels erwärmt und wärmeres Wasser weniger Sauerstoff aufnehmen kann.

Veränderungen im Meeresboden

Eine Forschergruppe um Gerdhard L. Jessen und die Professorin Antje Boetius hat jetzt im Fachjournal „Science Advances“ Ergebnisse von Untersuchungen im Schwarzen Meer veröffentlicht, die belegen, dass ein schwankender Sauerstoffgehalt des Bodenwassers erhebliche Auswirkungen auf die Vorgänge im Meeresboden hat. Ausreichende Mengen an Sauerstoff sind die Voraussetzung dafür, dass Tiere wie Würmer und Muscheln am Meeresgrund leben und den Boden auf der Suche nach Nahrung und Lebensräumen durchwühlen können. Die kohlenstoffhaltigen Überreste von Algen und anderen Lebewesen, die auf den Grund sinken, werden normalerweise zu einem kleinen Teil vergraben und zum größeren von winzigen Organismen im Boden in ihre Bestandteile zerlegt. Diese können dann wieder dazu beitragen, im Ökosystem neues biologisches Material aufzubauen. Mit anderen Worten: Der Meeresboden spielt eine Schlüsselrolle für Stoffkreisläufe. Wie die Ergebnisse der Forschergruppe zeigen, verändert sich seine Rolle jedoch, wenn der Sauerstoff knapp wird. Tiere verschwinden, und es wird mehr kohlenstoffhaltiges Material vergraben und weniger abgebaut. Sogar Überreste von Algen, die eigentlich leicht zu verarbeiten seien, blieben nun jahrzehntelang ungenutzt, erläutert Jessen. Statt der Organismen, die Sauerstoff benötigen, übernehmen Mikroorganismen, die die benötigte Energie auch ohne Sauerstoff gewinnen können, das Ruder. Dabei entsteht giftiger Schwefelwasserstoff.