Bei Neurodermitis ist ein Saunabesuch nicht generell ausgeschlossen. Während eines Schubs sollten Betroffene allerdings auf das Schwitzen verzichten. Darauf weist die Deutsche Haut- und Allergiehilfe (DHA) hin. Denn die Hitze kann Entzündungen verstärken und der Schweiß auf der Haut brennen. Auch Aufgüsse sind bei Neurodermitis nicht unbedingt das Richtige, weil die Duftstoffe allergische Reaktionen auslösen können. Am besten sprechen Menschen mit Neurodermitis vor dem Saunabesuch mit ihrem Arzt, was sie beachten sollten. Bei Neurodermitis kann die Haut dem Fett- und Feuchtigkeitsverlust durch den Sauna-Gang nicht so gut entgegenwirken wie gesunde Haut.

DPA