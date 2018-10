Die Schachprofis des SV Werder melden sich aus der Winterpause zurück. An diesem Wochenende gilt es für die Grün-Weißen, an die bisher überraschend guten Saison-Leistungen in der 1. Bundesliga anzuknüpfen und den zweiten Platz der Tabelle zu verteidigen. Im Kloster Saarn müssen die Werderaner gegen Gastgeber SV Mülheim Nord (Sonnabend, 14 Uhr) und den SV Wattenscheid (Sonntag, 10 Uhr) antreten. In den Partien gegen die ausschließlich mit Großmeistern besetzten Mülheimer rechnet Werders Trainer Matthias Krallmann mit einem knappen Ausgang, während seine Bremer im Duell mit den Tabellen-Zehnten aus Wattenscheid die deutlich besseren Karten haben dürften.