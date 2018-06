Schalke 04 nimmt mit 41 Punkten langsam Kurs auf die Königsklassen-Plätze. In einem begeisternden, temporeichen und höchst attraktiven West-Derby der Fußball-Bundesliga machten Torjäger Klaas-Jan Huntelaar mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 2. Minute, Max Meyer (23.) und Joker Franco Di Santo (76.) vor 49 300 Zuschauern den 3:1-Erfolg der Königsblauen beim immer mehr im Mittelmaß versinkenden 1. FC Köln perfekt. Der Premierentreffer von Leonardo Bittencourt im Geißbock-Trikot (33.) war für die nun schon viermal in Serie sieglosen Kölner zu wenig.

Die Gelsenkirchener legten dank Kölner Mithilfe einen Blitzstart hin. Dominic Maroh foulte nach knapp 60 Sekunden Pierre-Emile Højbjerg im Strafraum. Die Elfmetermöglichkeit ließ Huntelaar sich nicht entgehen. Danach gab es für beide Teams Chancen im Minutentakt: Kölns Anthony Modeste setzte einen Kopfball knapp neben das Schalker Tor (9.), Kölns Keeper Timo Horn bewahrte sein Team gegen Pierre Emile Højbjerg vor einem weiteren Gegentreffer (11.), ehe Modeste eine Bittencourt-Flanke um wenige Zentimeter verfehlte (15.). Das zweite Tor der Partie gelang dann aber wiederum Schalke: Max Meyer nahm eine Højbjerg-Vorlage auf und ließ Horn keine Chance.

Köln kämpfte um den Anschluss, den schließlich Bittencourt per Kopf herstellte. Nach dem Wechsel agierten die Rheinländer fast nur noch im Vorwärtsgang. Der eingewechselte Ex-Bremer Di Santo sorgte per Kopf für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die in der Englischen Woche sieben Punkte holten.

DPA