Zweimal im Monat veranstaltet der ambulante Hospizkreis Ganderkesee Gruppenabende für die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter. Sie bieten den Aktiven die Gelegenheit, sich über aktuelle Sterbebegleitungen auszutauschen und sich gegebenenfalls auch gegenseitig zu unterstützen.

Zuletzt gab es etwa einen Themengruppenabend unter der Überschrift „Emotionale Sterbebegleitung“. Und die Teilnehmer sind überein gekommen, dass sich das Verhältnis zwischen Patient und Begleiter auch unter der Schlagzeile „Schatzkiste begegnet Wundertüte“ zusammenfassen lasse.

„Jeder Mensch, der uns begegnet, ist absolut einmalig und besonders. Wir haben erneut festgestellt, dass jede Begleitung eine Art Wundertüte ist“, sagt Petra Oetken vom Hospizkreis. Zeigt die ältere Dame vielleicht Anzeichen von Demenz? Wie reagieren die halbwüchsigen Kinder auf die Krankheit der erst 40-Jährigen? War der alte Herr schon immer so kratzbürstig? In den Gesprächen wisse man vorher nie, was einen erwartet und dabei herauskommt, hat Oetken beobachtet. Das verlange von den Begleiterinnen und Begleitern auch ein Maximum an Flexibilität, sich auf die Situation immer wieder neu einzustellen. Geht es darum, die letzte Zeit lebensfroh zu gestalten? Welche medizinischen Probleme gibt es? Braucht das Familiensystem Hilfe oder Unterstützung?

Die wichtige psychosoziale Begleitung leisten die Begleiterinnen und Begleiter des ambulanten Hospizkreises nicht nur durch zuhören, einfühlen und wahrnehmen, sondern auch durch Offenheit und freundliche Zuwendung, durch Respekt, durch Akzeptanz, durch das Einbeziehen der Familie – aber auch durch Verschwiegenheit und nonverbale Kommunikation.

„Leider ist es im menschlichen Miteinander nicht mehr selbstverständlich, dass man sich Zeit nimmt, Mut macht und sich aufeinander einlässt“, sagt Oetken. Genau diese gefühlvolle Menschlichkeit sei aber die Schatzkiste, die der ambulante Hospizkreis bei seinen Sterbebegleitungen bieten könne.

JBR