Scheich Salman neuer Präsident des AFC

Kuala Lumpur (dpa) - Die Nachfolge des lebenslang gesperrten Mohamed Bin Hammam an der Spitze des Asiatischen Fußballverbandes (AFC) ist geklärt. Der Bahrainer Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa ist am Donnerstag in Kuala Lumpur zum neuen AFC-Präsidenten gewählt worden.