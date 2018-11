Die Polizei in Mannheim hat Stunden nach einer Schießerei und einem Messerangriff mit drei Schwerverletzten sechs Tatverdächtige festgenommen. Es sei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gewesen, die am Mittwochabend vor einer Gaststätte am noch belebten Marktplatz eskalierte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drei Männer im Alter von 22 bis 29 Jahren seien durch Messerstiche verletzt worden. Die Gruppe der Täter soll rund ein Dutzend Männer umfasst haben. Kneipenbesucher wurden durch Schüsse aufgeschreckt. Am Tatort stellte die Polizei zwei Patronenhülsen sicher. Die Verletzten erlitten Stichverletzungen, zum Teil mehrere. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler vor allem von den Aussagen der drei verletzten Männer, einer wurde in der Nacht notoperiert.