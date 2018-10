Wetter

Schneeballschlacht - Wer bezahlt kaputte Scheiben?

Hamburg (dpa/tmn) - Schneeballschlachten gehören zum Winter wie Skifahren und Tee trinken. Für die einen ist es ein riesiger Spaß, für andere ein großer Ärger. Ein Experte erklärt, wer in Schadensfällen für was haftet und was man als Betroffener tun kann.