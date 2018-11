Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero will den britischen Schokoladenproduzenten Thorntons übernehmen. Ferrero, das mit Produkten wie Nutella und Kinder-Schokolade als einer der weltgrößten Süßwarenkonzerne gilt, gab am Montag ein Angebot für eine Übernahme ab, wie die beiden Unternehmen gemeinsam mitteilten. Der Konzern bietet demnach 145 Pence (etwa zwei Euro) pro Thorntons-Aktie. Der Kaufpreis liegt damit insgesamt bei 112 Millionen Pfund (rund 157 Millionen Euro). Giovanni Ferrero, der Chef des italienischen Familienunternehmens, erklärte, Ferrero wolle mit der Übernahme seine Präsenz in Großbritannien ausbauen. Auch Thorntons-Chef Paul Wilkinson sprach sich für die Übernahme aus.