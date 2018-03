BASKETBALL

Schröder verliert mit Hawks

Atlanta. Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert. Nach dem 95:102 gegen die Phoenix Suns am Montag bleibt das Team aus Georgia aber auf Play-off-Platz acht der Eastern Conference.