War beim Königsschießen am Treffsichersten: Julian Warnken. (Wolfgang Hustedt)

Schützenkönig wurde nämlich sein Sohn, der erst 21-jährige Julian Warnken. Seine beiden Ritter sind Patrick Meyer, der erst im Laufe des Schützenfestes Vereinsmitglied wurde und gleichzeitig die Schießschnur erhielt, und Hans-Ulrich Bartusch, der so gern selbst wieder Schützenkönig geworden wäre. Damenkönigin wurde Elisabeth Adam, ihre beiden Hofdamen heißen Karin Meyer und Heike Feindt. Ein Jahr Jugendkönig darf sich Florian Warnken, der Bruder des neuen Königs, nennen. Die beiden Ritter wurden Christoph Mahlstädt und Sabrina Schmechel.

Der „Wolfgang-Kluge-Wanderpokal“ ging an Christoph Mahlstädt, der „Erich-Röben-Gedächtnispokal an Robin Mahlstädt und der „Detlef-Feindt-Pokal“ an Lisa Krahn. Neue Schülerkönigin ist Pia Brandt, die die Königskette von ihrer Schwester Nina Brandt entgegen nahm, die das Amt zuletzt bekleidete. Ihre beiden Ritter wurden Jan Philipp Albinger und Robin Mahlstädt. Neue Ortskönigin ist derweil Inga Albinger, die Vorjahrskönigin Marion Bartusch ablöste.