Eine Woche wird die Pausenhalle des Schulzentrums Beverstedt, Schulstraße 6, mit Malerei, Grafik, Foto, Bildhauerei, Keramik und Schmuckdesign in einen Ausnahmezustand versetzt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung hat heute von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Von morgen bis Freitag kann sie jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am 8. Oktober, hat sie von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.