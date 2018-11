KINA

Schulunterricht ist nicht überall gleich

Morgens aufstehen, anziehen und in die Schule gehen: So sieht der Morgen bei allen Schülern in Deutschland aus. Aber was dann kommt, ist in jedem Bundesland unterschiedlich - zum Beispiel der Unterricht.