Arnold Schwarzenegger, der sich selbst als «stolzer Republikaner» bezeichnet, will nicht für Donald Trump stimmen. Foto: Jörg Carstensen (dpa)

"Aber der Respekt zwischen den beiden Geschlechtern ist die Grundlage für soziale Beziehungen", sagte er weiter. Die zweite TV-Debatte zwischen dem Republikaner Trump und seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton sei ein "wahrer Krieg der Positionen, Stile (...) und privaten Anschuldigungen" gewesen. Eine Haltung - egal von wem -, die das Engagement, die Rolle und die Präsenz von Frauen herabsetze, halte er für "nicht akzeptabel".

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Schwarzenegger wiederholte in dem Interview auch, er werde bei der Wahl am 8. November nicht für Trump stimmen. Das Video mit sexistischen und vulgären Äußerungen Trumps über Frauen schlägt in den USA hohe Wellen und hat Trump viel Zustimmung gekostet. (dpa)