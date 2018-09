JÄGERAUSBILDUNG

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schwierige Pflanzenkunde

Landkreis Verden. Wer Jäger werden will, der muss nicht nur schießen können, sondern auch Experte in Baum- und Pflanzenkunde werden. Dass das durchaus anstrengend sein kann, mussten auch die 15 angehenden Jäger aus dem Landkreis Verden bei ihrer ersten Exkursion in den Wald erfahren. Seite 3