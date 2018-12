Mit dieser überwältigenden Resonanz hatte Tammo Hadeler nicht gerechnet: Im Mai hatte er eine Anzeige aufgegeben, um allein stehende Senioren zu finden, die mit ihm ihre Freizeit verbringen. 80 Männer und Frauen kamen zu dem ersten Treffen im Grollander Krug. „Wir wurden regelrecht überrollt“, sagt der Initiator aus Huchting. Der damals reservierte Raum entpuppte sich als viel zu klein, etliche Personen mussten stehen.

Um den Grund für den Ansturm redet Hadeler nicht lange herum: „Viele ältere Singles sind am Wochenende sehr einsam.“ Zwar gebe es Organisationen, die Treffen und Ausflüge planen, diese würden mitunter aber Geld dafür verlangen. „Wir wollten das gleiche beitragsfrei anbieten“, sagt Hadeler.

Seit Sommer treffen sich die Mitglieder einmal im Monat an der Emslandstraße. Dann besprechen sie, wohin der nächste Ausflug gehen soll. „Ich sammel und koordiniere die Vorschläge“, sagt der Begründer der Gruppe. Darunter können Tagesausflüge, wie eine Kohlfahrt oder ein Besuch des Polizeipräsidiums sein. Aber auch Reisen nach Mallorca oder Istanbul hat Hadeler schon organisiert.

Eine Altersgrenze gibt es bei der „Fröhlichen Freizeit“ nicht. Derzeit pendle sich das Durchschnittsalter zwischen 65 bis 75 Jahre ein, sagt Hadeler. Die Gruppe hat 69 Mitglieder, die regelmäßig zu den Treffen kommen. Darunter sind vornehmlich Frauen. „Frauen machen einfach mehr. Männer bleiben ganz gerne mal zu Hause“, erklärt der Initiator. Jedoch würde er sich über männliche Verstärkung freuen.

Vollkommen neu ist die Gruppierung allerdings nicht, wie Tammo Hadeler erläutert: „Vor 30 Jahren gab es schon einmal einen Verein, der sich Fröhliche Freizeit nannte und etwas Ähnliches gemacht hat.“ Dann splittete er sich auf und es bildeten sich Gruppen nach Interessenschwerpunkten. „Die haben sich dann ausschließlich zum Kegeln oder Kartenspielen getroffen.“

Die Seniorengruppe „Fröhliche Freizeit“ trifft sich wieder am Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr, im Grollander Krug, Emslandstraße 30. Wer mehr erfahren möchte, meldet sich bei Tammo Hadeler unter 0173/ 2442223 oder per E-Mail an th2839@yahoo.de.