Cewe-Chef Rolf Hollander (INGO WAGNER, dpa)

Facebook, Amazon, Nespresso – alles Beispiele für innovative Geschäftsideen. Ganze Branchen müssen sich in schnelllebigen Zeiten möglichst oft und möglichst ausgefallen neu erfinden. Aber wie entsteht Innovation während des normalen Arbeitsalltags? Gibt es dafür extra Abteilungen? Sind das offene Diskussionsrunden oder wird still und heimlich im Keller an Ideen getüftelt? Was Innovation für den Mittelstand bedeutet, diskutieren derzeit die Teilnehmer der zehnten Bremer Unternehmertage, die traditionell von der Universität Bremen, der Jacobs University und der Handelkammer Bremen ausgerichtet werden.

Stephan Friedrich von den Eichen (Kristin Hermann, IMP)

Einer, der weiß, wie wichtig Innovationen sein können, ist Rolf Hollander, Vorstandsvorsitzender von Europas größtem Fotoentwicklungsunternehmen Cewe. Er hielt bei der gestrigen Auftaktveranstaltung im Schütting die Eröffnungsrede. Als vor einigen Jahren die analoge von der digitalen Fotografie abgelöst wurde, musste sich das Oldenburger Unternehmen frühzeitig neu aufstellen, um am Markt mithalten zu können. So habe die Firma bereits Mitte der 90er-Jahre eine ganze Reihe von Mitarbeitern freigestellt, die sich nur mit Digitalfotografie beschäftigten. „In der Regel brauchen neue Technologien knapp zehn Jahre bis sie groß werden“, sagt Hollander. „Da muss man rechtzeitig aufspringen.“

Gutes Innovationsmanagement ist besonders für den Mittelstand von Bedeutung, sagt Jörg Freiling, Mitorganisator der Unternehmertage und Inhaber des Lehrstuhls für Mittelstand und Existenzgründung an der Universität Bremen. „Unternehmen müssen lernen, anders als bisher mit Innovationen umzugehen“, sagt er. Derzeit läge der Fokus oftmals immer noch auf der Erneuerung von Produktionsverfahren und der Ingenieursarbeit und nicht etwa darauf, das komplette Geschäftsmodell zu optimieren. „Unternehmen müssen sich aber eigentlich permanent erneuern“, sagt Freiling. Was das bedeutet, erläutert der Experte am Beispiel eines Zirkus: „Immer weniger Leute wollen in den klassischen Zirkus gehen, weil sie eine kritische Position gegenüber Tierhaltung entwickelt haben“, sagt er. „Neu erfunden hat sich die Branche dann in Form des Cirque de Soleil, die ein Zirkus-Entertainment-Programm ohne Tiere kreiert haben.“

Dass manche Firmen angeben, von Veränderungen in ihrer Branche überrumpelt worden zu sein, kann Unternehmensberater Stephan Friedrich von den Eichen von der Firma Innovative Management Partner nicht nachvollziehen. „Es gibt nur wenige Fälle, in denen Unternehmen von Technologiesprüngen überrascht werden“, sagt er. Viel öfter läge es an falschen Einschätzungen der Firmen. „Man muss Dinge verstehen lernen und den Zugang zu Menschen haben – ihnen zuhören“, sagt er. Nach Meinung des Fachmanns bedienen neue Produkte und Dienstleistungen oftmals erst einmal nur eine Nische, bis ihnen der Sprung in substanzielle Märkte gelingt. „Gerade große Unternehmen übersehen deshalb Innovationen, weil sie nur in ,großen Märkten’ denken und damit den Wünschen ihrer Kernkunden folgen“, so der Experte. Zudem fehle die Bereitschaft, auch in vorerst kleinere Märkte vorzustoßen.

Wie genau Innovationsmanagement abläuft, ist von Firma zu Firma unterschiedlich. „Wichtig ist, dass man seinen Mitarbeitern kreativen Freiraum gibt und die Möglichkeit besteht, dass man mit einer Idee auch einmal scheitern darf“, sagt Dennis Stockinger von der Bremer Handelskammer. Das sei aber gerade in kleinen Unternehmen nicht immer einfach. „Das gibt das Personal gar nicht her. Da muss der Chef oft alles alleine machen.“ Besonders förderlich sei vor allem der Austausch mit anderen. „Ideen können bei einzelnen Personen entstehen, nicht aber Innovationen. Sie sind immer das Ergebnis mehrerer Perspektiven“, sagt Stephan Friedrich von den Eichen. Oftmals sei aber genau dies das Problem der Firmen. Gerade der Mittelstand, auch hier in Bremen, lege oftmals eine Art Wagenburg-Mentalität an den Tag. Viele Unternehmen hätten Vorbehalte sich in der Innovationsarbeit nach außen zu öffnen. „Wissen entsteht aber nicht, indem man es für sich behält“, so von den Eichen.

Bei Cewe gibt es mittlerweile eine wöchentliche „Innovationsrunde“, bei der Mitarbeiter aus allen Abteilungen zusammenkommen, um neue Produkte zu besprechen und Ideen zu entwickeln. „Außerdem tauschen wir uns mit anderen Unternehmen und der Universität aus. Man kann schließlich nicht alles selbst erfinden“, sagt Rolf Hollander. Innovation hieß für den Vorstandsvorsitzenden aber auch, seine Marke bekannter zu machen. „Früher haben wir zwar für etliche Drogerien Fotos entwickelt, aber Cewe als Marke kannte niemand“, sagt er. Mit der verstärkten Nutzung des Internets, gezielter Werbung und der Entwicklung eines Fotobuchs habe sich das geändert.

Richtig planen lasse sich Innovation aber sowieso nicht, meint der Geschäftsmann. „Dafür ist die Welt zu dynamisch und bunt. Wichtig ist, dass man die Augen offen hält.“

Die Unternehmertage

◼ Die Bremer Unternehmertage feiern in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal laden die beiden Bremer Universitäten gemeinsam mit der Handelskammer Vertreter aus der Wirtschaft ein, um über bedeutende Themen für den Mittelstand zu sprechen. Unter dem Motto „Wachstum durch Innovation – jenseits von Produkten das Neue gestalten und managen“ finden an zwei Tagen Vorträge, Diskussionen und Workshops statt. Darin werden erfolgreiche Innovationskonzepte vorgestellt, aber auch Umsetzungsbarrieren und Fehler, die auftreten können.