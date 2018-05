Nach dem größtem Datendiebstahl der Geschichte fordern Parteien und Branchenverbände, Konsequenzen aus der am Mittwoch bekannt gewordenen Hacker -Attacke zu ziehen. Der SPD-Netzexperte Gerold Reichenbach will das seit Jahren geplante IT-Sicherungsgesetz nun schnell verabschieden. „Das Sicherungsgesetz sollte neben einer Meldepflicht bei IT-Sicherheitsvorfällen zudem die Unternehmen verpflichten, deutlich mehr für die Sicherheit ihrer Systeme und der Kundendaten zu tun“, erklärt Reichenbach. Er sieht den Mega-Datenklau als Beleg dafür, dass die Anbieter die Sicherheit verbessern müssen: „Bei einem Ausmaß von 1,2 Milliarden Datensätzen liegt es nahe, dass die Daten bei Dienstanbietern und Onlineshops nicht genügend gesichert wurden.“

Auch der internetpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek, plädiert für eine schnelle Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes. Mit Meldepflichten müssten zusätzliche Hilfs- und Beratungsleistungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einhergehen. „Dazu muss das BSI den Aufgaben entsprechend ausgestattet werden“, fordert Jarzombeck.

Laut Branchenverband Bitkom muss die internationale Zusammenarbeit gegen Cyberkriminelle verbessert werden. „Dieser Fall zeigt: Die Politik muss den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität im Internet deutlich verstärken“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Dafür müssten entsprechende Gelder bereitgestellt werden. „Datenschutz und Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif.“

Am Mittwoch war der Fall bekannt geworden. Die US-Firma Hold Security hatte den massiven Angriff enthüllt. Das Unternehmen hat die Namen der Opfer bislang nicht herausgerückt. So ist laut BSI weiterhin unklar, ob und in welchem Ausmaß Deutsche betroffen sind. Ein Sicherheitsgesetz mit Meldepflichten könnte ein Verhalten wie das des US-Unternehmens in Deutschland verhindern.