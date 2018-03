Acht Frauen und ein Mann haben erfolgreich den dritten Ausbildungsgang zum ehrenamtlichen Hospizhelfer bestanden. Silke Hopmann, Petra Loth, Monika Niederkrome, Maria Fröhlich, Günter Heil, Ilse Stahmann, Gisela Keiner, Anke Schult und Regina Lühning bekamen im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Gemeindehaus St. Josef vom Vorsitzenden des Hospizkreises Propst Bernd Kösling und Kursleiterin Renate Faltermann ihre Urkunden überreicht.

Der Hospizkreis in Verden ist ein konfessionell unabhängiger Verein, der schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige betreut. Gut ein halbes Jahr haben sich die frisch zertifizierten Hospizhelferinnen und Helfer auf diese Aufgabe vorbereitet. In Stunden mit Theorie und vielen praktischen Übungen, in Rollenspielen, Gruppen- und Einzelaufgaben sowie in einem einwöchigen Praktikum haben sie sich das Rüstzeug für ihre verantwortungsvolle Arbeit erworben.

„Ihr geht dorthin, wo Menschen gebraucht werden, um das Unaussprechliche mit auszuhalten oder um manchmal auch nur zu schweigen“, sagte Cornelia Faltermann in ihren Abschiedsworten. Allen Teilnehmern wünschte sie Kraft, um ihre Aufgabe gut zu erfüllen und den Menschen, die sie begleiten, die letzten Wochen ihres Lebens mit menschlicher Wärme und Kontakt zu erfüllen.

Wie im letzten Kurs waren auch dieses Mal wieder Teilnehmer aus dem Nordkreis dabei, die ihre Aufgaben nun als Hospizhelferinnen und Helfer in Ottersberg oder Achim ausführen werden.

Der Hospizkreis in Verden hat damit mehr als 25 aktive Sterbebegleiterinnen und -begleiter. Damit kann er zur Zeit der steigenden Zahl der Anfragen nach Begleitungen von Sterbenskranken im häuslichen Umfeld, in benachbarten Hospizen oder Pflegeeinrichtungen nachkommen. Die Zahl der Begleitungen ist in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen. Immer mehr Menschen verbringen die letzte Phase ihres Lebens in Einsamkeit und ohne direkte Angehörige. Hier hilft der Hospizkreis mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Getragen wird der Verein ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge sowie Spenden aus dem regionalen Umfeld.