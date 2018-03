„Wir sind derzeit an der Oberkante, am Limit, was die Aufnahme der Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen angeht“, sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) dem WESER-KURIER. „Der Zustrom muss verlangsamt werden. Wir brauchen jetzt eine Pause“, sagte er weiter mit Blick auf die von der Bundesregierung beschlossenen Grenzkontrollen.

Für den drastischen Hilferuf des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) („Wir sind einfach voll hier in München“) und die harschen Vorwürfe an Bund und Länder hat Sieling durchaus Verständnis: „In seiner Situation finde ich das berechtigt und verständlich.“ Der Bund müsse viel mehr tun, da habe Reiter recht. Bei den Bundesländern sei die Situation anders. Bremen stelle sich seiner Verantwortung und tue alles erdenklich Mögliche. „Und ich will noch darauf hinweisen, dass wir überdurchschnittlich viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen haben.“ Diese jungen Flüchtlinge werden derzeit noch nicht nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt – danach nimmt Bremen rund ein Prozent der Migranten auf –, sondern sie können dort bleiben, wo sie zuerst ankommen und sich registrieren lassen.

Niedersachsen weist Vorwurf zurück

Scharf weist Niedersachsen die Vorwürfe des Münchner OB von sich. Das Land lasse München in der Flüchtlingsfrage nicht im Stich. Niedersachsen sei Vorreiter in Sachen Unterstützung. Als eines der ersten Länder habe man Flüchtlinge aus Bayern aufgenommen, so Innenminister Boris Pistorius (SPD). Solidarisch zeige sich das Land gerade auch jetzt, wo in Oerbke eine Drehscheibe für die Verteilung von Flüchtlingen in Norddeutschland entsteht.

Niedersachsen muss nach dem Königsteiner Schlüssel knapp zehn Prozent der Flüchtlinge aufnehmen. Innerhalb des Landes werden sie nach mehreren Kriterien (Einwohnerzahl, Wirtschaftskraft, Fläche) auf die Kommunen verteilt. Bisher klagten die Kommunen nicht darüber, dass die Grenzen der Aufnahmekapazität erreicht seien, sagt Ulrich Mahner vom Niedersächsischen Städtetag und lobt die Anstrengungen. „Die Kommunen fangen jeden Tag aufs Neue an, sie machen alles möglich, was geht.“

Chance für einige Kommunen

Auch Matthias Eichler, Sprecher von Innenminister Pistorius, teilt diese Einschätzung: „Die Kommunen ächzen zwar, aber sie schaffen es.“ Manche niedersächsische Kommune biete sogar an, mehr Migranten aufzunehmen, als sie müsste. Besonders in strukturschwachen Regionen sähen sie es auch als Chance an, den Bevölkerungsrückgang zu stoppen.

Ebenso wie Bremen fordert auch Niedersachsen vom Bund mehr Engagement. An diesem Dienstag spricht die Kanzlerin mit den Länderchefs auf einem Sondertreffen über die Flüchtlingskrise. Sieling erwartet „sehr konkrete Zusagen, was Hilfen, vor allem finanzielle Hilfen angeht“. Die für 2016 versprochenen drei Milliarden für Länder und Gemeinden seien viel zu wenig. Auch die eine Milliarde für 2015 genüge bei Weitem nicht. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) geht nun von einer Million Flüchtlingen in diesem Jahr aus – bisher lautete die Prognose 800 000. Dieser Realismus sei lobenswert, sagte Sieling, mache aber noch mehr Anstrengungen notwendig. Für das Land bedeute das die Aufnahme von 10 000 Flüchtlingen statt 8000.