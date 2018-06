Festivalleiter und Kurator Rüdiger Lubricht eröffnete gleichzeitig die Ausstellung zum Wettbewerb: „Ich und meine Welt“ ist noch bis Sonntag, 9. Oktober, täglich zwischen 14 und 18 Uhr in der Worpsweder Mühle zu sehen.

„Wir haben das Smartphone als 'Fotoapparat' ausgewählt, weil eigentlich alle eins haben“, erklären die beiden Worpsweder Fotografen Rüdiger Lubricht und Jürgen Strasser zum Konzept. „Der Jury fiel die Auswahl der Siegerfotos nicht leicht, denn es gibt sehr viele kreative junge Köpfe mit einem guten Auge“, so Rüdiger Lubricht, künstlerischer Leiter des Fotofestivals. Wichtig war der Jury, dass die Bilder eine Geschichte erzählen und einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Neben der Beherrschung der Technik kam es darauf an, bewusst Licht einzusetzen, auf Linien zu achten und eine Idee umzusetzen. Mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme konnte Silas Gerritzen beeindrucken. Er nahm zwei junge Leute mit Blick auf eine Sportarena in London auf. Benita Ehlers überzeugte mit der Inszenierung eines Liebespaares, Janis Petereit mit „Luftsprung auf den Gleisen des Moorexpress“. Die Erstplatzierten in der Altersgruppe 17 bis 19 Jahren sind Jannis Wilm mit „Cabel Car“, Nina Heeßel mit einer Becher-Aufnahme vom Hurricane Festival und Joaquin Alaaddin Avcioguallari, der einen besonderen Blickwinkel für seine Schwarzweiß-Aufnahme entlang der Bremer Rathaus-Arkaden wählte.