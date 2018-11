Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Smartphones bescheren Samsung erneut Rekordgewinn

Seoul (dpa) - Samsung hat dank seiner Smartphones erneut ein Rekordergebnis eingefahren. Im zweiten Quartal stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 48 Prozent auf umgerechnet 3,7 Milliarden Euro. So viel verdiente Asiens größter Hersteller von Verbraucherelektronik noch nie in einem Vierteljahr. Samsung ist Marktführer bei Handys, Speicherchips und Fernsehern. Nach Berechnungen von Marktforschern setzten die Südkoreaner im vergangenen Quartal mit 52 Millionen Geräten doppelt so viele Smartphones ab wie Hauptrivale Apple.