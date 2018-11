STARKREGEN

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So bleibt der Keller trocken

Bremen. Wassereinbrüche im Keller, Souterrain oder Erdgeschoss sind gerade auch in Bremen oftmals Begleiterscheinungen starker Regenfälle. Welche Ursachen es für Feuchtigkeit und den Austritt von Abwasser sonst noch geben kann, was Hausbesitzer tun können, um Risikostellen zu beseitigen, und welche Fördermöglichkeiten es gibt, das können Interessierte bei einem Vortrag am Montag, 29.