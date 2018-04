Im Sommer dieses Jahres gab es verschiedene Herausforderungen („challenges“), die über Internetportale verbreitet wurden; viele erinnern sich wahrscheinlich noch an die „Ice-Bucket-Challenge“. Daneben gab es eine weitere Herausforderung, bei denen eine nominierte Person innerhalb von 48 Stunden in einem öffentlichen Gewässer baden oder 250 Euro an eine gemeinnützige und / oder karitative Organisation spenden soll und ebenfalls drei weitere Personen nominieren muss.

Doch als Katrin Harjes, Handballspielerin der TuSG Ritterhude, von einem Freund nominiert wurde, schraubte sie ein wenig an den Regeln herum: „Ich mag weder Kettenbriefe noch ein Schneeballsystem und habe mir daher etwas anderes überlegt“, so Katrin Harjes.

Sie fuhr mit der Torfrau Katja Voß zum Grambker Sportparksee, spendete 25 Euro und beide liefen in ihrem Handballtrikot in den See – aber nicht, ohne vorher einfach ihre gesamte Mannschaft zu nominieren.

Die Höhe der weiteren Spenden ließ sie offen, damit möglichst viele ihrem Beispiel folgten, ohne sich zu irgendetwas genötigt zu fühlen, außerdem verlangte Katrin Harjes keine weiteren Nominierungen: „Wenn man etwas Gutes tun möchte, sollte man es freiwillig tun und nicht, weil es jemand erwartet.“

Bei einem Training stimmte die Damenmannschaft über den Verbleib des Geldes, das bei der Aktion zusammenkommen würde, ab und alle waren sich sehr schnell einig, dass es sowohl etwas mit Ritterhude zu tun haben soll, als auch einem Zweck dienen soll, bei dem Menschen geholfen wird. Die Wahl fiel sehr schnell auf die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), für die Gerd Holzhauer aus Ritterhude seit Jahren unermüdlich und mit viel Freude Spenden sammelt.

Aus dieser schlichten Spaß-Herausforderung entstand die Sommeraktion „Baden UND Spenden“ und alle Fotos und Videos dazu sind auf TuSG Ritterhude Handball-Facebookseite im Internet zu sehen. So ist zum Beispiel die gesamte Damenhandballmannschaft nach einem Trainingsspiel in den Werdersee in Bremen gesprungen. Eine Spielerin ließ sich im Urlaub mit dem Trikot im Meer vor Griechenland fotografieren, weitere liefen ebenso mit Trikots in den Grambker Sportparksee und in die Ohlenstedter Quellseen und ein Foto entstand sogar beim Tauchen im Ritterhuder Trikot vor den Malediven.

Auch die Handball-Herren der TuSG Ritterhude gaben einen Mannschaftsspende dazu und einige Freunde und Verwandte waren ebenfalls mit 10 Euro pro Person dabei. „Jeder Euro zählt“ war die Devise von Katrin Harjes und so kamen in nur einem Monat 380 Euro zusammen.

Letzte Woche fand auch die Spendenübergabe statt und Gerd Holzhauer bedankte sich sehr herzlich für die DKMS-Spende und betonte, dass mit dem Geld aus dieser spontane Aktion wieder sieben weitere Typisierungen vorgenommen werden können.

Die Jugendkoordinatorin und Trainerin Katrin Harjes freute sich, dass „wir in Ritterhude nicht nur Kindern mit dem Handballsport eine Freude bereiten können, sondern auch einem erwachsenen Ritterhuder – und vielleicht mit diesem Geld für die Typisierungen auch den Menschen, für die nun der passende Spender gefunden wird.“