Die ersten drei Augustwochen waren unter dem Einfluss von tiefem Luftdruck über dem Norden Europas wie die Vormonate von wechselhaftem Wetter geprägt. Dabei blieben die Temperaturen meist unter der 25-Grad-Marke. Bei einem kurzen Kaltlufteinbruch am 11. August wurden tagsüber sogar nur 13,6 Grad Celsius erreicht. In den Nächten wurden teilweise bereits einstellige Werte gemessen. So kühlte sich die Luft in der Nacht zum 16. August auf 6,3 Grad ab, den niedrigsten Wert des Monats. Dass der Sommer im letzten Monatsdrittel mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen zurückkehrte, war Hoch „Gerd“ zu verdanken. Nach einem unbeständigen Wochenende (20./21. August) gelangte sehr warme Luft in die Bremer Region, und die Temperaturen stiegen rasch an. Am 25. August wurde mit 32,6 Grad der Höchstwert des Monats gemessen. Nach einem kleinen Dämpfer am 29. August stiegen die Temperaturen zum Monatsende erneut auf sommerliche Werte.

Die mittlere Temperatur von 17,5 Grad entspricht genau dem Monatsmittel im Vergleichszeitraum von 1981 bis 2010. Die Niederschlagsbilanz fiel dagegen unterdurchschnittlich aus. Mit lediglich 19,9 Litern pro Quadratmeter erreichte der August nur 29 Prozent des Monatsmittels im Vergleichszeitraum. Die größte Tagessumme wurde mit 3,5 Litern pro Quadratmeter am 22. August registriert. Die Zahl der Sonnenstunden lag im August bei 196 und damit etwas über der im Vergleichszeitraum. Reichlich Sonnenschein brachte vor allem die zweite Monatshälfte.