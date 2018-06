Die drei Mädchen stehen in Leggins auf einer weichen Matte. Mal strecken sie ihre Arme von sich weg, mal führen sie ihre Hände zusammen. Die drei sind acht Jahre alt und machen Kinder-Yoga.

Natürlich machen nicht nur Kinder Yoga. Auch ganz viele Erwachsene üben die verschiedenen Figuren. Eine Yoga-Expertin meint: „Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr schnell passiert. Selbst die Bilder im Fernsehen rasen viel zu schnell an uns vorbei. Deshalb möchten viele Menschen als Ausgleich etwas tun, was sie ruhig und ausgeglichen werden lässt.“

Einmal tief durchatmen: Beim Yoga kann man sich auch entspannen. Uta, Elisabeth und Helene üben gerade. (Sarah Klein, dpa)

Hinzu kommt noch etwas anderes: Viele Menschen sitzen jeden Tag stundenlang auf einem Stuhl. Kinder in der Schule, Erwachsene bei der Arbeit im Büro. Da tut es zwischendurch gut, sich etwas zu bewegen und die Arme und Beine zu strecken. „Viele Yoga-Übungen sind so einfach, dass man sie auch gut in den Alltag einbauen könnte“, sagt die Fachfrau. „Das muss gar nicht so lang sein wie in einer Yoga-Stunde. Eine kleine Übung vor den Hausaufgaben wäre schon super für die Konzentration.“

Das versuchen auch Elisabeth, Uta und Helene. „Ich mache schon seit vier Jahren Kinder-Yoga“, erzählt Helene. „Meine Mutter hat mich auf die Idee gebracht, denn sie macht auch Yoga. Jetzt können wir zusammen zu Hause Yoga-Figuren üben.“

Ein Mal pro Woche treffen sich die drei Mädchen mit ihrer Lehrerin Kathana. Sie zeigt ihnen dann bestimmte Bewegungen, die die Mädchen auf ihren Matten nachmachen. Viele Übungen haben Namen: zum Beispiel Baum, Krähe oder Hund. Heute üben sie eine Abfolge, die Sonnengruß heißt: Die Mädchen strecken die Arme weit nach oben. Dann beugen sie den Oberkörper langsam nach vorn, bis die Fingerspitzen den Boden berühren. Zum Schluss berühren sich beide Hände vor der Brust.

Das muss man sich erst mal alles merken. Deshalb machen Elisabeth, Uta und Helene die Übungen immer wieder. Irgendwann denken sie kaum noch darüber nach.

So geht es auch Lehrerin Kathana. Sie macht schon seit vielen Jahren Yoga. Manchmal unterrichtet sie Erwachsene. Doch Kinder-Yoga ist noch mal etwas anderes, sagt sie. „Beim Kinder-Yoga wird mehr getobt, denn Kinder haben mehr Energie als Erwachsene“, erklärt die Expertin. „Wir machen deshalb viele Spiele, bei denen man auch so richtig wild sein kann. Danach legen wir uns dann leise auf den Boden und strecken Arme und Beine von uns. Wir nennen das den Seestern“, sagt Kathana.

„Auch die Stille und das Entspannen ist ein wichtiger Teil von Yoga“, erklärt die Lehrerin. Hast du schon mal probiert, ruhig auf dem Boden zu liegen und an gar nichts zu denken? Das klingt nicht besonders schwierig. „Manchmal ist es aber gar nicht so einfach“, findet Elisabeth. „Immer wieder kommt dann irgendetwas in meinen Kopf, zum Beispiel, was heute in der Schule los war.“

Im Yoga-Raum liegen viele große Kissen auf dem Boden. Außerdem sind kleine Lampen aufgestellt. Es sieht gemütlich aus. Auch das ist wichtig, damit die Teilnehmer sich gut entspannen können.

Besonders gelenkig muss man beim Yoga nicht unbedingt sein. „Jeder kann Yoga machen“, sagt Kathana. „Denn es geht gar nicht darum, besonders gut dabei zu sein.“ Manche Yoga-Profis können ihre Körper verbiegen und einen Kopfstand im Schneidersitz machen. Aber für Elisabeth, Uta und Helene geht es vor allem darum: Spaß haben, sich bewegen und den Alltag für kurze Zeit vergessen

Yoga wurde nicht bei uns erfunden, sondern weit weg in Indien. Das liegt im Süden Asiens. Dort haben sich vor langer Zeit Gelehrte und Heilige zurückgezogen, um Yoga zu machen, erzählt eine Expertin. Viele Übungen wurden damals in einer alten indischen Sprache aufgeschrieben. Bis heute haben sie deshalb schwierige Namen. Eine Übung heißt zum Beispiel Vrischikasana.

Diese Figur sieht aus wie ein Skorpion. Oder Dhanurasana. Das steht für einen Bogen. Dabei legt man sich auf den Bauch und greift sich mit den Händen an die Knöchel. Weil die indischen Worte für viele so schwer zu merken sind, gibt es für viele Übungen auch deutsche Namen wie zum Beispiel Skorpion oder Bogen.

Sarah Klein