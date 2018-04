Anwohner der Ihle sorgen sich um den Zustand des Baches. Regelmäßig trete das Gewässer über die Ufer und spüle insbesondere Fäkalien an. Betroffen davon seien auch die angrenzenden Privatgrundstücke. Die Ihle-Anlieger fordern deshalb, diesen Zustand endlich zu beseitigen. So steht es in einem Bürgerantrag, der am Dienstagabend im Umweltausschuss Burglesumer Beirates vorgebracht und angenommen worden ist.

Zuständig für die Reinigung der Ihle ist der Bremische Deichverband am rechten Weserufer. Der Deichverband sowie ein Vertreter des Umweltbetriebs Bremen, der sich um die Uferbereiche kümmert, waren zu der Sitzung geladen. Erschienen hingegen war nur der Umweltbetrieb-Vertreter, vom Deichverband lag eine schriftliche Stellungnahme vor.

Probleme mit der Überschwemmung des Gewässers gibt es nach Schilderungen der betroffenen schon seit Jahren. Auch als die Gebäude des ehemaligen Heidbergbades noch standen, sei dies der Fall gewesen. Die Anwohner können sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass der Zustand seit der Bebauung in ihrer Nachbarschaft schlimmer geworden sei. Ob dies tatsächlich so ist, soll nun in einer der kommenden Umweltausschuss-Sitzungen geklärt werden. Dafür stimmten die Kommunalpolitiker einstimmig. Außerdem werde das Thema „Zustand der Ihle“ auf der Tagesordnung des kommenden Beirats-Sprecherausschusses stehen. Danach entscheidet sich, wie die Ortspolitiker weiter mit der Konfliktlage umgehen will.