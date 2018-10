Sieben Landesbanken gibt es derzeit in Deutschland – vier zu viel, zumindest aus Sicht von Tim Nesemann, Chef der Sparkasse in Bremen. Nesemann befürwortet eine Konsolidierung in der Landesbankenlandschaft, sagte er im Interview mit der „Börsen-Zeitung“. Die sieben Landesbanken mit vergleichbaren Geschäftsmodellen würden sich gegenseitig Konkurrenz machen – das schwäche die Ertragslage für alle Mitglieder in der Sparkassenorganisation.

Dass die Sparkasse Bremen mit der hiesigen Landesbank ins Gehege komme, sei für Nesemann nicht das Problem und habe Tradition: Im Mittelstandsgeschäft sei die Landesbank Konkurrent und zugleich Konsortialpartner. „In vielen Fällen begleiten wir unsere Kunden gemeinsam mit der Landesbank.“

Nesemann kritisiert vor allem, dass die Landesbanken insgesamt verstärkt um Firmenkunden buhlten – und zwar im gesamten Bundesgebiet. Die Präsenz etwa der HSH Nordbank und der BayernLB sei viel stärker als früher zu spüren. Zuletzt hatten die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die BayernLB Vertriebsbüros in Hamburg für eine Ausweitung ihres norddeutschen Mittelstandsgeschäfts eröffnet, schreibt die „Börsen-Zeitung“. „Die Landesbanken wachsen derzeit überall über ihre Grenzen hinaus.“

Die Bremer Landesbank war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Und die Norddeutsche Landesbank (NordLB), die einen Anteil von

54,83 Prozent an der Bremer Landesbank hat, werde sich dazu gar nicht äußern, sagte ein Sprecher. Denn der Wunsch, die Anzahl der Landesbanken zu reduzieren, werde regelmäßig alle paar Monate von verschiedenen Seiten geäußert – mal gehe es dabei um drei, dann um fünf und jetzt eben um vier.

Dass sogar nur zwei Landesbanken ausreichend wären, davon war etwa 2013 der damalige Wirtschaftsminister in Hessen Florian Rentsch (FDP) überzeugt. Bis zum Jahr 2020 sollten die Fusionen abgeschlossen sein, forderte er.

Fusionen unter Landesbanken hatte es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Viele Institute hatten vor allem Probleme im Zuge der Finanzkrise bekommen, die 2008 durch die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers ausgelöst wurde. Ein Teil der Landesbanken hatte bei den Geschäften intensiv mitgemacht, das Investmentbanking ausgebaut – und sich dabei massiv verzockt. Verspekuliert hatten sich die Institute insbesondere beim Handel mit riskanten Hypothekenverbriefungen.

Es folgten Fusionen und regelrechte Pleiten: Am schlimmsten hatte es die WestLB getroffen, die Landesbank mit Hauptsitz in Düsseldorf musste trotz milliardenschwerer Hilfen sogar zerschlagen werden. Außerdem wurde die SachsenLB von der LBBW übernommen, die sich zuvor bereits mit der Landesbank Rheinland-Pfalz zusammengetan hatte.

Bremens Sparkassen-Chef Nesemann könnte sich neben der Reduzierung der Zentralinstitute der Sparkassen auch Fusionen unter den neun Landesbausparkassen und elf öffentlichen Erstversicherern vorstellen: Für ihn als Sparkassenvorstand seien das zu viele Institute. „Ich halte es aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit dringend erforderlich, bei Landesbausparkassen und öffentlichen Versicherern in den kommenden Jahren größere Einheiten zu bilden.“