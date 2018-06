Mädchen und Jungen im Alter von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren sind eingeladen, an den sozialpädagogischen Spielkreisen „Vifikus“ des Hauses der Familie, Prangenstraße 21, teilzunehmen. Vom 7. bis 27. Januar können Eltern ihre Sprösslinge für das Angebot anmelden. Die Spielkreise laufen an zwei oder drei Vormittagen in der Woche für drei bis vier Stunden. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Die Teilnahme an dem Angebot ist kostenfrei. Um Eltern detaillierte Informationen zu geben, ist für Montag, 13. Januar, 15.30 bis 17 Uhr, ein Tag der offenen Tür geplant. Anmeldungen für die Spielkreise nimmt das Haus der Familie, Fehrfeld 7, unter der Telefonnummer 703937 entgegen.