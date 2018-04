Hartmut Tölle bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen. Die Delegierten bestätigten ihn gestern bei der Bezirkskonferenz in Hannover mit großer Mehrheit in seinem Amt. Er bekam 74 Prozent der gültigen Stimmen. Auch sein Stellvertreter, Udo Gebhardt aus Sachsen-Anhalt, wurde wiedergewählt. Wahlberechtigt waren 95 Delegierte aus den Mitgliedsgewerkschaften des DGB in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt.

Zur Wahl standen auch die Geschäftsführer für die neun DGB-Regionen in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Sie unterstützen die 60 im vergangenen Jahr gegründeten ehrenamtlichen Kreis- und Stadtverbände. Bei der Wahl erzielte Annette Düring, Region Bremen-Elbe-Weser, ein Traumergebnis: Sie erhielt 100 Prozent der Stimmen.

Tölle hatte vor seiner Wiederwahl für einen konsequenten Politikwechsel geworben. Dabei kritisierte er einen Boom von prekärer Beschäftigung, obwohl sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zugenommen habe. Als Konsequenz forderte er die Stärkung von Tarifverträgen, die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und die Regulierung von Werkverträgen, Leiharbeit und Minijobs.

Der DGB-Chef bezeichnete die Einführung der abschlagsfreien Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren als überfälligen Schritt, forderte aber auch die Abschaffung der Rente mit 67. Die sei kein Reformschritt, sondern ein Rentenkürzungsprogramm.

932000 Menschen in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des DGB Mitglied in einer ihrer Gewerkschaften. Die Mitgliederentwicklung sei positiv, und der Anteil der Jugendlichen sei auf mehr als 72000 gestiegen, sagte Tölle.