Das Jugendgemeinschaftswerk, Chaukenhügel 11-13, richtet am Freitag, 27. September, zum fünften Mal ein Sport- und Spielfest auf seinem eigenen Gelände aus. Es beginnt um elf Uhr mit einer Eröffnungsfeier. Anschließend können sich die Besucher bis 16 Uhr an verschieden Sport- und Spielstationen erproben.

Die Spiele sind – zum Teil nach eigenen Ideen – so konzipiert, dass sie auch bei eventuell stärksten Beeinträchtigungen gemeistert werden können. Unter dem Motto „Jedem gelingt etwas“ werden die Spiele wettbewerbsfrei durchgeführt. Jeder Teilnehmer wird anschließend mit einer Medaille geehrt. Ab 14 Uhr tritt die Burg-Lesumer Platzband auf die den Besuchern, so versprechen die Veranstalter, „ordentlich einheizen wird“.

Ein Art Fest im Fest ist eine Aktion in Zusammenarbeit mit dem Verein Friedenstunnel Bremen. Unter dem Motto „Frieden fängt klein an“, können Festbesucher an diesem Nachmittag ihre Friedenswünsche per Ballon gen Himmel schicken. Friedenstauben werden zudem symbolisch diesen Teil des Festes eröffnen. Anmeldung und weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 0421/4275838, oder per E-Mail an schmidt@jgw-bremen.de.