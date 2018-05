„Melanie ist eine gestandene junge Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht“, erklärt Schumacher. In der Liste ihrer Freizeitaktivitäten stehe das Sportschießen an erster Stelle. Durch Ehrgeiz und viel Training habe sich Vemmer einen festen Platz in den Damenmannschaften erobert. „In den Ligawettkämpfen und bei Meisterschaften konnte sie durch gute sportliche Leistungen Erfolge feiern. Seit 2008 gibt sie ihr Wissen als Vereinsjugendleiterin an unseren sportlichen Nachwuchs weiter“, so Arthur Schumacher weiter. Im vergangenen Jahr wurde Melanie Vemmer zur Jugendleiterin des Bezirksschützenverbandes Osterholz gewählt. xpf