Berlin. Die SPD wirbt offensiv für Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Nachfogler des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck. Auch Parteivize Ralf Stegner sprach sich am Sonnabend für Steinmeier aus: „Wir brauchen ein Staatsoberhaupt, was sehr integer ist, was kommunikationsstark ist und über die Parteigrenzen hinaus auch Anerkennung findet. Und das gilt für Frank Steinmeier wie, glaube ich, für kaum einen anderen.“ Der Sozialdemokrat Steinmeier gilt allerdings bei der Union als nicht vermittelbar – auch wenn CDU und CSU eine einvernehmliche Lösung mit der SPD anstreben. Entsprechend wird höflich gebremst. „Ich halte nichts davon, in diesem frühen Stadium Namen zu nennen“, so CDU/CSU-Fraktionsvize Michael Fuchs.