COLONIA DIGNIDAD

Steinmeier gibt Akten frei

Berlin. Das Auswärtige Amt gibt seine Akten über die berüchtigte frühere Deutschen-Siedlung „Colonia Dignidad“ in Chile vorzeitig für die Öffentlichkeit frei. Dies kündigte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstagabend in Berlin an.