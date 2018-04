Aus China kommt dieser Wahlbrief, der den Kreiswahlleiter erreichte. FOTO: FR

Für die Auszählung der Stimmen im Wahlkreis 29 (Cuxha-ven/Stade II) ist der Landkreis Cuxhaven mit Landrat Kai-Uwe Bielefeld als Kreiswahlleiter zuständig. Das Gesamtergebnis der Stimmen aus den Urnen- und Briefwahlbezirken wird am Wahltag im Kreishaus ermittelt. Dafür müssen dort die Teilergebnisse aus insgesamt 263 Wahllokalen und 20 Briefwahlvorständen zusammengetragen werden.

Während des Wahlabends kann der Stand der vorliegenden Ergebnisse immer aktualisiert auf der Homepage des Landkreises Cuxhaven unter www.landkreis-cuxhaven.de/Wahlen/Wahlergebnisauskunft oder über die Wahlergebnis-App der KDO eingesehen werden. Auf der Seite „Bundestagswahl 2013“ ist auch der QR-Code für den Download der App dargestellt. Daneben ist eine Wahlergebnisauskunft unter der Telefonnummer 04721/662662 geschaltet, bei der die aktuellen Teilergebnisse erfragt werden können.

Ein Musterstimmzettel für den Wahlkreis 29 kann auf der Homepage des Landkreises Cuxhaven (www.landkreis-cuxhaven.de/ Wahlen/ Bundestagswahl 2013 als PDF-Dokument aufgerufen werden. Dort steht auch der QR-Code für die Wahlergebnis-App zur Verfügung.

Briefwahlantrag nur noch heute

Wer nicht im Wahllokal wählen kann, kann bis heute, 18 Uhr, bei der zuständigen Meldebehörde der Gemeinden, Samtgemeinden oder Städte einen Wahlschein für die Briefwahl beantragen. In Ausnahmefällen, zum Beispiel plötzlicher Erkrankung, kann dieser Antrag bis zum Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden. Wer für eine andere wahlberechtigte Person einen Wahlschein beantragen will, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht die Berechtigung hierzu nachweisen.

Vielen Briefwählerinnen und -wählern ist ihre Stimme offenbar sehr wichtig: So ist beispielsweise ein Wahlbrief aus Ghana eingetroffen, der dem Absender mit Expressversand ein Porto von 85 Ghanaischen Neuen Cedi (fast 30 Euro) wert war.

Eine persönliche Abgabe der Wahlbriefe nur für den Wahlkreis 29 beim Kreiswahlleiter, Vincent-Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven, ist jedoch auch am Wahlsonntag bis 18 Uhr noch möglich.

Bis drei Tage vor der Wahl sind knapp 18000 Wahlbriefe eingegangen. Kreiswahlleiter Kai-Uwe Bielefeld appelliert weiterhin an die rund 188000 Wahlberechtigten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Darunter befinden sich über 7000 Wählerinnen und Wähler, die das erste Mal ihre Stimme für die Wahl des Bundestages abgeben dürfen sowie circa 4000 Bürger, die neben dem deutschen einen weiteren Pass besitzen.

Spezielle Stimmzettel für Statistik

In einigen Wahlbezirken werden für wahlstatistische Auszählungen spezielle Stimmzettel verwendet, aus denen Geschlecht und Geburtsjahrgruppe der Wählerinnen und Wähler zu erkennen sind. Dabei werden die Geburtsjahrgänge zu sechs großen Gruppen zusammengefasst, so dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. Die Auswertung für statistische Zwecke erfolgt getrennt von der Stimmenauszählung nach Abschluss der Wahl in gesondert eingerichteten Statistikstellen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses. Dabei dürfen Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel nicht zusammengeführt werden. Das Verfahren ist nach geltendem Wahlrecht zulässig und jede Verletzung des Wahlgeheimnisses dabei ausgeschlossen.

Betroffen von der Repräsentativerhebung sind einzelne Wahlbezirke in der Stadt Cuxhaven, den Gemeinden Schiffdorf und Beverstedt sowie den Samtgemeinden Am Dobrock und Bederkesa.