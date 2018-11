Zehntausende verarmte Menschen in Bosnien-Herzegowina haben gestern gegen die Politiker ihres Landes demonstriert, denen sie Unfähigkeit und Korruption vorwerfen. Wütende Menschenmassen stürmten in den Städten Tuzla und Sarajevo öffentliche Gebäude, zerstörten Büros und setzten Polizeieinrichtungen in Brand. Am Nachmittag drangen Protestierer in das Gebäude der Staatspräsidentschaft im Zentrum der Hauptstadt Sarajevo ein und setzten Teile davon in Brand. In Tuzla im Norden des Landes eroberte eine Zehntausende Menschen zählende Menge die Büros im Rathaus. Das Gebäude der Regionalregierung brannte aus. Augenzeugen berichteten von heftigen Straßenkämpfen zwischen Spezialpolizei und Protestierern. Im Rest des Landes wurde vorwiegend friedlich demonstriert.

Nachdem am Mittwoch eine Kundgebung von Arbeitslosen in der nördlichen Industriestadt Tuzla eskaliert war, hatten die Proteste am Donnerstag zunächst auf vier und gestern auf mindestens 23 weitere Städte übergegriffen. Einer der Anführer des Protests in Tuzla, Aldin Siranovic, forderte in einer Rede an die Menge den Rücktritt der Regierung. „Sie bestehlen uns seit 25 Jahren und zerstören unsere Zukunft“, rief er zur Begründung. Die Spitzen der Regionalregierung weigerten sich zunächst zu verhandeln. Unter dem Eindruck der eskalierenden Proteste trat Kantonspremier Sead Causevic, ein Sozialdemokrat, gestern Nachmittag zurück.

Grund zum Volkszorn haben die Bosnier genug: Die offizielle Arbeitslosenrate liegt bei 27 Prozent, aber etwa 44 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung sind ohne Job. Nach amtlichen Angaben lebt ein Fünftel der 3,8 Millionen Bosnier in Armut, viele leiden sogar Hunger. Der durchschnittliche Monatslohn in dem Balkanland liegt bei 420 Euro. In Tuzla, einst ein wichtiger Industriestandort, gingen auch Beschäftigte von privatisierten und Pleite gegangenen ehemaligen Staatsbetrieben auf die Straße, die seit Monaten keinen Lohn mehr bekamen.