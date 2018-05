Die Überkapazitäten in der chinesischen Industrie seien für Europa ein „ernsthaftes Problem“. In dem Konflikt, der die Beziehungen zwischen Peking und Brüssel schon seit Monaten strapaziert, ist damit auch nach dem Gipfeltreffen in Peking kein Ende in Sicht.

Viele Experten sind der Meinung, dass China seinen Stahl zu Niedrigpreisen ins Ausland verkauft, um die Überkapazitäten der heimischen Branche zu verkleinern. Laut Juncker seien Chinas Stahlexporte nach Europa zuletzt um 28 Prozent gestiegen und die Stahlpreise um fast ein Drittel gesunken. Europas Stahlindustrie sieht ihre eigene Existenz durch die Niedrigpreise in Gefahr.

Die Krise der Branche ist längst auch im Bremer Stahlwerk von Arcelor-Mittal angekommen. Dort haben sich Betriebsrat und Vorstand im Frühjahr auf ein Sparpaket geeinigt: Seit März bekommt die Belegschaft vier Prozent weniger Lohn und arbeitet dementsprechend weniger. Die Verkürzung ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Chinas Premier Li Keqiang wies die Vorwürfe vonseiten der EU zurück. China würde 90 Prozent seines Stahls im eigenen Land verbauen. Besonders im noch weniger entwickelten Westen Chinas gebe es großen Bedarf, sagte Li am Rande des Gipfels vor Wirtschaftsvertretern. Allein in diesem Jahr seien die Überkapazitäten der Industrie um 45 Millionen Tonnen abgebaut worden. „Außer China gibt es kein Land, das so etwas vorher gemacht hat“, sagte Li. „Hoffen wir, dass die EU das versteht.“