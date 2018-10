Zum Artikel

„Anwohner fürchten Konflikte“:

Ansichten kultivieren

Die abgebildeten Anwohner sehen zum Teil freundlich, gleichwohl erschreckend abweisend aus. Trotz größter Not abgelehnt zu werden, ist kränkend und erinnert an die nicht gewollten Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg. Möglicherweise betrifft das keine Familie in der Gabriel-Seidl-Straße. So können die antiquierten Ansichten über eventuell auftretende Konflikte untereinander weiter kultiviert werden. Wir sehen in der Thomas-Mann-Schule, wie humanes, bürgerliches Engagement eine Wohltat für alle ist. Nehmen wir uns daran ein Beispiel.

DORIS SCHUBERT, BREMEN

Flüchtlinge suchen Schutz

Nein, meine lieben Anwohner der Gabriel-Seidl-Straße, ich möchte auch nicht euer Nachbar sein! Wir sind zwar schon weit über 60 Jahre, aber ich höre gerne Musik, meine Frau spielt häufig Klavier, und im Sommer sind wir ständig im Garten und machen Party. Die Flüchtlinge können es sich allerdings nicht aussuchen, sie kommen aus Kriegs- und Krisengebiete und suchen hier Schutz – und dann so etwas. Konflikte werden „möglicherweise auch außerhalb des Hauses ausgetragen – vor allem im Sommer über die Gärten“.

WOLFGANG BÜTHE, BREMEN

Menschliche Bereicherung

Offener Brief an die Anwohner der Gabriel-Seidl-Straße: Liebe Anwohner, das ehemalige Seniorenheim bietet von der Infrastruktur her ideale Grundvoraussetzungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Anstatt nun wieder das St.-Florians-Prinzip zu bemühen ... – wie wär‘s denn, jetzt zusammenzustehen, ein Empfangskomitee zu gründen und die Flüchtlinge in Ihrer Nachbarschaft herzlich willkommen zu heißen und sich um ihre Integration zu kümmern? Es wird Sie alle menschlich bereichern! Auf geht‘s!

WALTHER KALDEWEY, BREMEN

Flüchtlinge brauchen Hilfe

Man muss sich schämen! Die Kriegsflüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kommen, machen das nicht freiwillig. Wo wären die Deutschen, wenn sie nicht während des Krieges in anderen Ländern aufgenommen worden wären? Ich finde dieses Vorhaben „unterirdisch“! Wir sitzen hier warm, satt und trocken und haben Frieden. Warum wird unsere Welt menschlich immer egoistischer und kälter? Es ist wirklich beschämend! Die Flüchtlinge sind keine Verbrecher, sie brauchen einfach Hilfe!

CAROLA AHLERS, BREMEN

Freuen über lautes Lachen

Liebe Bewohner der Gabriel-Seidl-Straße! Da sollen 40 unbegleitete Minderjährige kommen – ohne Eltern! Wir sollten mit ihnen Kuchen backen, ihnen das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten erzählen, sie mit zum Werder-Training nehmen, ihnen den Weg zum Bürgerpark zeigen oder ihnen eine Mitgliedschaft im Sportverein spendieren. Und wenn dann irgendwann ihr lautes Lachen oder Rufen in unsere Gärten schallt, dann sollten wir uns freuen, dass sie ein bisschen Glück gefunden haben. Alles Gute für Sie – aber vor allem für Ihre neuen Nachbarn!

MAIKE GERSTMANN, BREMEN

Beschämende Rechtfertigung

Ich empfinde es als verlogen und beschämend, wenn Anwohner der Gabriel-Seidl-Straße ihre Vorbehalte gegenüber den Fremden mit Hinweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention argumentativ zu rechtfertigen versuchen. Menschen aus Kriegsgebieten suchen bei uns Schutz. Sie haben unsagbares Leid erfahren, sind oft schwer traumatisiert und darum froh, wenn sie zunächst eine Unterkunft bekommen.

„Das Gedächtnis der Menschheit ist

kurz ...“ Es ist noch nicht allzu lange her, dass auch wir Deutschen auf der Flucht

waren. Ich empfehle den Anwohnern der Gabriel-Seidl-Straße einen Besuch im

Auswandererhaus in Bremerhaven. Zum Glück gibt es in Schwachhausen, wie auch in anderen Stadtteilen, viele Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie die Neuankömmlinge unterstützen können, um ihnen das Einleben zu erleichtern.

CHRISTIANE HAHN-BÜTHE, BREMEN

Anwohner als Paten

16 Anwohner der Gabriel-Seidl-Straße sind zutiefst besorgt – nicht zu übersehen. Werden die jugendlichen, unbegleiteten Flüchtlinge ihnen durch Musikbeschallung, lautstark ausgetragene Konflikte auf der Straße die beschaulichen Sommernachmittage in ihren Gärten vermiesen? Wie wäre es denn, wenn die um politische Korrektheit bemühten Anwohner sich darum kümmerten, als Paten und Mentoren die traumatisierten jungen Menschen bei ihrem Weg in unsere Gesellschaft zu begleiten? Das wäre ein Stück soziale Verantwortung, die sich nicht hinter vermeintlich politisch korrekter „Fürsorge“ verstecken muss. Beispiele für derart gelungene Nachbarschaften gibt es in Bremen bereits.

GABRIELE BREJLA, BREMEN

„Der Dienstwagen von Wilhelm Kaisen“:

Angemessener Preis

Hoffentlich haben die Verantwortlichen im Bremer Rathaus und im Mercedeswerk den Bericht im Weser-Kurier aufmerksam gelesen. Altbürgermeister Kaisens Dienstwagen soll nun mir nichts, dir nichts, an Privat verhökert werden. 30000 Euro sind natürlich viel Geld. Aber für das Andenken an diesen legendären Nachkriegsbürgermeister durchaus angemessen.

ROLF LAUER, BREMEN

Ruine mit Parmesanspänen

Kalbsleber in Salbei, Parmesan und Kartoffelpüree – oder „die Angst des Kochs vor der Kalbsleber“ wäre meiner Meinung nach die richtige Überschrift für dieses Rezept.

Was sein Verfasser aus dem guten, Hunderte von Jahren alten Rezept des Fegato alla Veneziana gemacht hat, klingt für mich eher wie die feindliche Übernahme eines klassischen und sehr wohlschmeckenden Gerichts.

Kalbsleber ist ein hochwertiges Fleisch, hat per se einen zurückhaltenden, geradezu zarten Eigengeschmack, ihr Haupttrumpf. Deswegen haben die Köche von

Venedig sie in dünne Scheiben geschnitten, mit ein bisschen Salz und Pfeffer gewürzt und in Olivenöl gebraten, und zwar sehr vorsichtig und mit hauchdünn geschnittenen Zwiebeln und mit Salbeiblättern, die ein wenig angebraten sein mussten, um in edler Zurückhaltung den Eigengeschmack der Leber nicht zu übertönen. Fertig!

Undenkbar, sie zu „mehlieren“, mit Chilischoten, und – oh Gott – mit zwei Knoblauchzehen zu würzen und in Butter zu braten. Und die Ruine des so übrig gebliebenen Kalbslebergebildes noch mit Parmesanspänen zu bestreuen. Weniger ist manchmal mehr!

MARTIN GROTJAHN, BREMEN

Zum Thema „Alice Schwarzer und ihr Schweizer Konto“:

Verzicht auf Auszeichnung

Wie ignorant und selbstüberheblich ist ein Mensch, der sich vom Staat, dessen Gesetze er mit krimineller Energie verletzt hat, mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen lässt?

Ein Rest Schamgefühl hätte einen vernünftig denkenden Menschen veranlas-sen sollen, auf die Annahme einer solchen Auszeichnung zu verzichten, auch wenn

er zu der Zeit nicht damit rechnete, dass seine Tat jemals entdeckt oder bekannt wird.

Und was soll jetzt der Hinweis, Frau Schwarzer, dass Sie eine Stiftung gründen wollen? Das kürzt wieder ihre eigene Steuerpflicht erheblich. Beklagen Sie sich nicht, dass man in der Öffentlichkeit über Sie spricht, wenn Ihnen das Thema mal nicht passt.

Einer Bestrafung durch Urteil sind Sie durch die Selbstanzeige mit der Folge einer Nachzahlung für den nicht verjährten Zeitraum entgangen, aber letztlich spricht die Gesellschaft immer über Taten und Täter. Sie haben das selber oft genug und rigoros mit den Mitteln getan, die sich Ihnen boten. Besser als viele andere haben Sie wissen können, was geschieht, wenn man auf Abwegen erwischt wird.

Übrigens „Pranger“ ist das nicht! Der Pranger war die Folge einer Verurteilung, eine durch Rechtsprechung verhängte Strafe. Was Ihnen jetzt geschieht ist das, was früher in kleinen Gemeinschaften, in Dörfern oder kleinen Städten von Mund zu Mund ging. Dieser „soziale Druck“ war übrigens oft viel hilfreicher, als ein noch so aufsehenerregender Prozess.

Die Furcht vor dem Geschwätz oder der Häme der Nachbarn veranlasste so manchen, den Pfad der Tugend lieber nicht zu verlassen. Vielleicht haben Tat und Berichterstattung in diesem Fall ja doch noch ein Gutes: Der eine oder die andere bleibt möglicherweise doch lieber redlich?

HORST RÖHL, BREMEN

Unerträglich scheinheilig

Alice Schwarzer erklärt, dass sie „unaufgefordert die Initiative ergriffen habe“ und dass sie ihr Handeln bedauert. Diese Scheinheiligkeit finde ich unerträglich. Wenn Alice Schwarzer etwas bedauert, dann doch das Auftauchen der Schweizer Steuer-CDs, die sie so arg in Zugzwang gebracht haben. Wenn ihre Reue echt wäre, dann würde sie doch alle in den letzten 30 Jahren hinterzogenen Steuern zurückzahlen, um die sie den Staat, um die sie uns betrogen hat, und nicht nur die, für die man sie jetzt belangen kann.

Ihr „persönliches Unrechtsbewusstsein“ hat sich erst in den letzten Jahren geschärft, sagt sie. Mir wurden als Kind schon die Zehn Gebote beigebracht, und dort heißt es: „Du sollst nicht stehlen“ und „Du sollst nicht lügen“.

Alice Schwarzer hat doch ihre Millionen damit verdient, dass sie immer scharf und unerbittlich Sachverhalte öffentlich gemacht hat, die nach ihrer Meinung nicht verborgen bleiben sollten. Nun tut eine Zeitung dies mit ihr und bringt ans Licht, wie es um ihre Integrität und Moralität bestellt ist. Und schon beklagt Alice Schwarzer die „unerträgliche Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte“.

„Die Scham ist vorbei“ – so hieß in den 1970er-Jahren eines der bekanntesten Bücher der feministischen Literatur. Diese Parole hat Alice Schwarzer überzeugend in ihr Leben eingebaut.

ALMUTH BEIER, BREMEN

Rückzug aus Ehrgefühl

Alice Schwarzer hat über Jahrzehnte das Bild von sich in der Öffentlichkeit entwickelt, dass sie integer sei. Und nun dies: Steuerbetrug! Ihre eigene Erklärung dazu „Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich war nachlässig“, bewahrt sie aufgrund ihrer Lobby gewiss vor dem gesellschaftlichen Aus.

Das bedeutet aber nicht, dass man nach ihrem Verhalten allgemein zur Tagesordnung übergehen kann. Sie ist und bleibt eine Kleinkriminelle, die nur durch die deutschen Steuergesetze, die sie selbst in der Vergangenheit nachhaltig angeprangert hat, nun juristisch unbeschadet aus ihrem gesetzeswidrigen Verhalten herauskommt. Sie sollte aber so viel Ehrgefühl in sich verspüren, dass sie sich jetzt aus ihrer Rolle als moralische Instanz zurückzieht.

REINHARD WILLNOW, BREMEN