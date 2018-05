Wohnen

Strom und Gas könnten billiger werden

Luxemburg. Strom und Gas könnten für Verbraucher in der EU bald billiger werden. Eine EU-Richtlinie, die Insiderhandel und Preismanipulationen beim Energiehandel verhindern soll, wurde verabschiedet. Die neuen Vorschriften werden am Jahresende in Kraft treten.