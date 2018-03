Nach 15 Jahren ist Schluss. Ulrich Strombach gibt morgen auf dem Bundestag in Düsseldorf sein Amt als Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) ab. Einziger Kandidat für die Nachfolge ist der 62 Jahre alte Bernhard Bauer. „Ich freue mich und bin glücklich darüber, dass ich so eine wunderschöne Zeit im Handball haben konnte“, sagte der 69-jährige Strombach, der dem Handball zwar mit Rat und Tat treu bleiben, aber keine öffentliche Ämter mehr übernehmen will. „Dazu fühle ich mich als fast 70-Jähriger berechtigt“, sagte er. Vor allem freue er sich darauf, die Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Seit Strombach 1998 einen maroden Verband übernommen hatte, der sich 1997 mit der Frauen-WM finanziell übernommen hatte, seien Schulden in siebenstelliger Höhe abgetragen worden. „Und jetzt gibt es überhaupt keine Schulden mehr“, bilanzierte er. Es endet also eine Ära, die geprägt war von finanzieller Konsolidierung, glanzvollen Erfolgen mit dem Gewinn der Heim-WM 2007 als Höhepunkt, aber auch dem anschließenden sportlichen Absturz und Verlust von sportpolitischem Einfluss.