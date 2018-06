Kommentar

Süßes Geheimnis

Norbert Mappes-Niediek

Norbert Mappes-Niediek zum Fall Perkovic Warum nur lässt die Bundesregierung sich auf ein hartnäckiges Tauziehen mit einem befreundeten EU-Land ein? Wirklich nur, um einen Mann zu fangen, der in einer untergegangenen Epoche einen Mord befohlen haben soll? Und warum fordert die Regierung des Neumitglieds Kroatien in derselben Sache einen Streit mit Berlin und Brüssel heraus?Tatsächlich steckt eine Menge Musik im Fall des Geheimagenten Josip Perkovic, der am Neujahrstag in Zagreb festgenommen wurde. Der heute 68-Jährige war im jugoslawischen Krieg und schon davor die Schlüsselfigur bei der Beschaffung von Waffen für Kroatien.